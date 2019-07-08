  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:11 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: "اللى حصل مصيبة إحنا دلوقتي مسئولية مين"

فيفا

دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم بقطر

هواوي

هواوي ترد الصفعة لـ"غوغل".. ما مصير هواتف "أندرويد"؟

الدولار

انخفاض جديد لـ"الدولار "ليسجل هذا الرقم

المنتخب

ماذا حدث داخل فندق "المنتخب" بعد الوداع الأفريقي؟

شوبير و وردة

شوبير يكشف دور "صلاح" في إعادة "وردة" لمعسكر المنتخب

ريهام سعيد

ريهام سعيد تكشف حقيقة "سقوط لحم وجهها" بسبب مرضها

حسن شحاتة

تصريح صادم من حسن شحاتة عن "4 لاعبين" بمنتخب مصر

الإعلامي أحمد موسى

ماذا قال أحمد موسى عن "أبو تريكة" بعد خسارة المنتخب؟

إبراهيم فايق

فايق: هذه الأسباب الحقيقية لنهاية منتخبنا "المخزية"

شاهد..

أديب: "اللى حصل مصيبة إحنا دلوقتي مسئولية مين"

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: "الاستمرار في البكاء على هذا الأمر لن يفيد"

#

تعليق صادم من عمرو أديب على أزمة التحرش بالمنتخب

#

تعليق غير متوقع لـ"أديب" عن اتهام ترامب باغتصاب صحفية

#

عمرو أديب: زيادة مفاجأة في أسعار الذهب

واصل الإعلامي عمرو أديب، هجومه على منتخب مصر عقب هزيمته أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا قائلاً: "إن زلزال هزيمة مصر وخروجها من كأس الأمم الافريقية مازال مستمرًا منذ أمس السبت.

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب أن يظهر شخص ما و يقود مشهد الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وعن استقالة إتحاد الكرة قال أديب: "التخطيط للمرحلة الجاية دور مين؟،كلنا بنندب ونلطم، كلنا بنشيل بعض الغلط والمشاكل، اللي حصل مصيبة، مفيش حد طلع قال هنتبدي نتصرف، إحنا دلوقتي مسئولية مين، مين هيقول إحنا كنا ماشين غلط تعالوا نمشي صح".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من "راموس" لمصر
» إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة
» إيران تطالب دول الاتفاق النووى بهذا الأمر
» زلزال شديد يضرب جنوب إيران
» ميرور: لهذه الأسباب إدارة "ليفربول" سعيدة بخسارة صلاح
» تعرف على رسالة سما المصري لمحمد صلاح بعد خسارة مصر
» نجم المنتخب: أعتذر لكل من وثق فينا ولم نكن على قدر المسؤولية
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 20 سنة بعد أزمة قلبية مفاجئة
» موسى يفاجيء حسن شحاتة بسؤال عن المنتخب .. ليرد: متحرجنيش
» بريطانيا.. إصابة 10 بينهم 3 شرطيين إثر هجوم بمادة كيماوية
» مصطفى يونس: "انتخابات اتحاد الكرة بتمشى بالساندوتشات"

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان