  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
خالد الجندي

الجندي: "ربنا بيعمل للإنسان ضبط مصنع كل 24 ساعة"

صلاح

روائي شهير يسخر من "صلاح" بسبب "تغريدته"

بيراميدز

«بيراميدز» يعلن مديره الفنى الجديد

اطباء الامارات

الإمارات تطلق المرحلة الثالثة لعلاج لاجئ الروهينجا

الحفاوي

"الحلفاوى" يرد على: "خسرنا عشان النجاسة"

نافعة

"نافعة" يوجه رسالة صادمة للجماهير بعد الخروج الأفريقي

البرهان

تفاصيل الانقلاب على المجلس العسكرى السوداني بالأمس

الإعلامي محمد الباز

"الباز" لاتحاد الكرة: "يا فرحة الإخوان فينا"

سما المصري ومرتضي منصور

"مرتضى" يفتح النار على سما المصرى: "فين بوليس الآداب"

الإعلامي شريف مدكور

مفاجأة مدوية عن إصابة "مدكور" بالسرطان

تشغيل تجريبي لمطار العاصمة الإدارية

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

تعرف على طريقة حجز شقق المشروع الثانى للعاصمة الإدارية

#

"العاصمة الجديدة" توقع اتفاقية دخول أول خط غاز طبيعى للحى الحكومى

#

مسئول بالعاصمة الإدارية: "بنحقق ربح وبندي أرباح لخزينة الدولة"

#

أديب: "الناس زعلانة مني.. لكن مجمع التحرير مش مقدس"

تستعد وزارة الطيران المدني، لتشغيل مطار العاصمة الإدارية بشكل تجريبي غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

يأتي ذلك بعد أن أنهت الوزارة كل التجهيزات الخاصة بالمطار وهو مستعد لاستقبال الرحلات، وأن شركة "مصر للطيران" أنهت كل التحضيرات وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادًا للتشغيل التجريبي.

وسيسهم المطار الجديد بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر فضلا عن تخفيف التكدس التشغيلي عن مطار القاهرة الدولي.

كما سيسهم في تنمية منطقة السويس والعين السخنة بموانئها البحرية التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نجمة منتخب أمريكا تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام
» رد فعل غير متوقع لمذيعة لحظة وقوع هزة أرضية على الهواء
» للمرة الثانية في أسبوع..إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم
» مفاجأة سارة.. اكتشاف علاج لسرطان المثانة
» رقم صادم عن المديونيات السكنية بـ"الكويت"
» تعرف على طعام الآلهة
» انهيار فنانة شهيرة على الهواء لسبب صادم
» «شعراوى» يطير للصين بمبلغ خيالى
» بسبب صور "مثيرة".. إقالة مسئولة بالحكومة الروسية
» رسالة مؤثرة من "راموس" لمصر
» إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان