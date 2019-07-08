ثروت سويلم يكشف صاحب قرار عودة "وردة" للمنتخب

08 يوليه 2019 - 10:44 ص

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن أن قرار إيقاف عمرو وردة كان غير موفق من قبل الاتحاد، في ذلك التوقيت الصعب بسبب عدم ضياع تركيز اللاعبين.

وأضاف فى تصريحات له، أن قرار استبعاد اللاعب جاء من قبل هاني أبو ريدة، بعد اجتماعه بإيهاب لهيطة مدير المنتخب وإثبات الوقعة، موضحًا وقت القرار كان غير موفق، ولكن استبعاد وردة جاء لسوء سلوكه.

وأشار "سويلم"، عودة وردة جاءت بقرار من أجيري، حيث طلب تواجد اللاعب في المنتخب، والتراجع عن قرار استبعاده لأنه يحتاجه في المباريات المقبلة مع المنتخب.

وتابع سويلم، صلاح لن يتدخل في مشكلة وردة، صلاح ملتزم منذ بداية المعسكر، والجهاز الفني كان صاحب قرار عودة وردة مرة أخرى بعد استبعاده.