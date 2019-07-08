  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
خالد الجندي

الجندي: "ربنا بيعمل للإنسان ضبط مصنع كل 24 ساعة"

صلاح

روائي شهير يسخر من "صلاح" بسبب "تغريدته"

بيراميدز

«بيراميدز» يعلن مديره الفنى الجديد

اطباء الامارات

الإمارات تطلق المرحلة الثالثة لعلاج لاجئ الروهينجا

الحفاوي

"الحلفاوى" يرد على: "خسرنا عشان النجاسة"

نافعة

"نافعة" يوجه رسالة صادمة للجماهير بعد الخروج الأفريقي

البرهان

تفاصيل الانقلاب على المجلس العسكرى السوداني بالأمس

الإعلامي محمد الباز

"الباز" لاتحاد الكرة: "يا فرحة الإخوان فينا"

سما المصري ومرتضي منصور

"مرتضى" يفتح النار على سما المصرى: "فين بوليس الآداب"

الإعلامي شريف مدكور

مفاجأة مدوية عن إصابة "مدكور" بالسرطان

"الباز" لاتحاد الكرة: "يا فرحة الإخوان فينا"

الحياة السياسية

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ثروت سويلم يكشف صاحب قرار عودة "وردة" للمنتخب

#

الباز: "الله سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة هذا الشخص"

#

خبير لوائح يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال "كهربا" للأهلي

#

"الجبلاية": طاقم تحكيم عربي الأقرب لإدارة الزمالك والمصري

قال الإعلامي محمد الباز، إن الذين شمتوا بعد هزيمة المنتخب يعدون من الخارجين عن العباءة المصرية، مؤكدًا أن الإخوان هم الذين فرحوا بهزيمة المنتخب.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن المصريين الحقيقيين هم من غضبوا وحزنوا لهزيمة منتخبهم الوطني، مؤكدًا أن المصريين لا يشمتون في هزيمة وطنهم.

وتابع: "الموقف الذي اتخذه الإخوان بعد هزيمة مصر أظهر الفرق الكبير بينهم والشعب الذي حزن على هزيمة منتخبه الوطني". ووجه الباز رسالة عتاب لأعضاء اتحاد الكرة قائلا: "يا فرحة الإخوان فينا، فرحتوا الإخوان فينا وشمتوهم في مصر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نجمة منتخب أمريكا تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام
» رد فعل غير متوقع لمذيعة لحظة وقوع هزة أرضية على الهواء
» للمرة الثانية في أسبوع..إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم
» مفاجأة سارة.. اكتشاف علاج لسرطان المثانة
» رقم صادم عن المديونيات السكنية بـ"الكويت"
» تعرف على طعام الآلهة
» انهيار فنانة شهيرة على الهواء لسبب صادم
» «شعراوى» يطير للصين بمبلغ خيالى
» بسبب صور "مثيرة".. إقالة مسئولة بالحكومة الروسية
» رسالة مؤثرة من "راموس" لمصر
» إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان