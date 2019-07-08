"البرهان" يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لـ"البشير" في القصر

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الشرق الأوسط

البشير

الساعات الاخيرة

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن أسرار الساعات التي سبقت سقوط الرئيس عمر البشير.

وقال في حوار له بجريدة الشرق الأوسط، "إن ليلة 11 أبريل، اجتمعت القيادة العسكرية وقررنا وضع حد للحكم السائد قبل ذلك التاريخ، مراعاة للحالة التي وصلت إليها البلاد من ضائقة اقتصادية، وضبابية سياسية وقتامة في المشهد السياسي كله، جعلت الوضع لا يتحمل الاستمرار كما هو عليه".

وتابع: "حينها قررت القيادة العسكرية استشراف مستقبل سوداني مشرق، كان ظاهراً في مطالبات وهتافات الشعب، بحتمية وضرورية التغيير، لذلك قررت القيادة إنهاء الأمر بيسر وسهولة، ودون إراقة دماء".

وأضاف: "أبلغت البشير بذالك وتقبل الوضع تمامًا دون أي اعتراض".

وعن رد فعل البشير بقرار المجلس العسكري بتنحية عن احكم قال: لم أواجه أي صعوبات في إبلاغ البشير بتنحيه".

وعن الرواية الصحيحة لما حدث في تلك الساعات قال "البرهان": "القيادة العسكرية قررت حتمية التغيير، وتم انتدابي لإبلاغ الرئيس السابق، فذهبت وأبلغته بأن القيادة العسكرية قررت وضع حد لحكمه، استجابة لرغبة الجماهير، وحفاظاً على أمن البلاد ووحدتها، وأرواح المواطنين، وتلبية لمطالبهم، وأنهم لا يريدون لهذا النظام أن يستمر أكثر مما حكم، مضيفًا، "تقبل الأمر من دون اعتراض، طالما هذه هي رؤية القيادة العسكرية، لا اعتراض له على ذلك" .


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