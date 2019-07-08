» تعرف على طعام الآلهة

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الشوكولا
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متابعات - أمينة عبد العال

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بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لـ"الشوكولا" هناك العيد من الحقائق التي يتناولها التقرير التالي عنها.

تتوحد القلوب حول العالم على حب الشوكولا، تتعدد أشكالها، وتختلف القوالب التي توضع فيها، ومهما تعقدت العملية التي تدخل في صناعة قوالب الحلوى أو الآيس كريم أو حتى مشروب الشوكولا الساخنة، إلا أن جميعها يعود لتلك الثمرة التي لا يتجاوز حجمها بؤبؤ العين، ثمرة الكاكاو.

يحتفل العالم في السابع من يوليو باليوم العالمي للشوكولا، وهو احتفال سنوي يقام على مستوى العالم وتؤكل فيه كميات وافرة من الشوكولا.

تشير بعض المصادر إلى أنه تم اختيار هذا اليوم للاحتفال بعيد الشوكولا لأنه التاريخ الذي أدخلت فيه الشوكولا إلى أوروبا في عام 1550، إلا أنه لم يسجل يومًا عالميًا للشوكولا رسميًا إلا في عام 2009.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه كثيرون على حب الشوكولا، تختلف البلدان في تسميتها لليوم المخصص للاحتفال بالشوكولا، حيث تحتفل دولة غانا التي تقع غرب أفريقيا وتعد ثاني أكبر منتج للكاكاو بيوم الشوكولا في 14 فبراير، وتحتفل بلدان أخرى بالشوكولا المرة في 10 يناير، فيما خصصت بعض البلدان تاريخ 28 يوليو للاحتفال بشوكولا الحليب.

طعام الآلهة

تقول إحدى الروايات أن كلمة كاكاو تعني طعام الآلهة.. ويشتق الإسم من شجرة "ثيوبروما كاكاو"، فيما تزعم رواية أخرى أن كريستوفر كولومبس اكتشف حبوب الكاكاو في إحدى جولاته مع أصدقائه، وقرر إهداء هذه الحبوب لملك وملكة إسبانيا، حيث تم اعتمادها كعنصر غذائي أساسي لدى ملوك الإسبان.

ويدعي بعض علماء الآثار أن الشوكولا اكتشفت في العصور القديمة في أباريق لشعب الأولمك التي يعود تاريخها إلى 600 قبل الميلاد، ويعتقد أن الأولمك استهلكوا الكاكاو على نحو سائل آنذاك.

حقائق عن الشوكولا

- نحتاج 400 حبة كاكاو لإنتاج 450 غرام من الشوكولا.

- تنتج كل شجرة كاكاو حوالي 2500 حبة.

- لأن أشجار الكاكاو حساسة للغاية، يفقد المزارعون، في المتوسط، 30 في المائة من محاصيلهم كل عام.

- هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون مزرعة كاكاو غرب أفريقيا.

- يبلغ عمر بعض أشجار الكاكاو أكثر من 200 عام، ولكن معظمها ينتج حبوب الكاكاو القابلة للاستهلاك مدة 25 عاما فقط.

- معظم مزارع الكاكاو ليست مملوكة من قبل الشركات التي تصنع الشوكولا.

- كانت حبوب الكاكاو ذات قيمة كبيرة في أوائل أميركا الوسطى لدرجة أنها كانت تستخدم كعملة.

قريباً.. وداعاً للشوكولا

أشار موقع "فرويندين" الألماني إلى أن نبتة الكاكاو، التي تُعد العنصر الأساسي في صناعة الشوكولا، مهددة بالانقراض في سنة 2050، بسبب التغييرات المناخية الكبيرة، التي يشهدها العالم منذ سنوات.

وأوضح الموقع الألماني أن التغييرات المناخية أصابت كل شيء، على غرار دوبان الجليد في القطب الشمالي، وانقراض بعض الأنواع من الحيوانات، وقد يأتي الدور قريبا على نبتة الكاكاو، التي تحتاج إلى ظروف نمو محددة جدا، ويمكن أن تزدهر فقط في المناطق الرطبة الدافئة عند حوالي 10 درجات شمال وجنوب خط الاستواء.

وبحسب نفس المصدر، تحتاج نبتة الكاكاو إلى حماية كافية من الظل والرياح، وهو ما قد يتحقق عن طريق الزراعة المختلطة، بيد أن تغير المناخ الذي يصيب العالم، سيغير درجة الحرارة والرطوبة، التي تكتسي أهمية كبيرة في زراعة نبتة الكاكاو، فيما يؤكد الباحثون أن هذا يعني انقراض هذه النبتة، وبالتالي انقراض الشوكولا.

 

 


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