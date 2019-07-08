» مفاجأة سارة.. اكتشاف علاج لسرطان المثانة

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فيروس لعلاج سرطان المثانة
فيروس لعلاج سرطان المثانة

متابعات - أمينة عبد العال

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فيروس

سرطان

المثانة

توصل العلماء لاكتشاف فيروس يعالج سرطان المثانة.

وكشفت دراسة حديثة عن سلالة من فيروس "كوكساكي" الشهير يمكنها استهداف ومعالجة خلايا سرطانية لدى مرضى سرطان المثانة.

وشملت الدراسة التي قام بها فريق من جامعة سري بإنجلترا 15 مصاباً في المراحل المبكرة من مرض سرطان المثانة، حيث قدم لهم الباحثون محلولا مركّزاً يحتوي على سلالة فيروس coxsackievirus ، الذي يطوق المثانة مدة ساعة.

وبعد أسبوع، وجد الأطباء أن الفيروس استهدف الخلايا السرطانية بنجاح، وتسبب في موتها. كما كان بمثابة "إنذار"، لتنبيه الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة المرض.

ويعد "كوكساكي" من الفيروسات المعوية، وتحدث حالات العدوى به عادةً لدى الأطفال الصغار خلال فصليْ الصيف والخريف، حيث عُثِر عليه لأول مرة في مدينة كوكساكي بنيويورك.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، أستاذ علم الأورام الطبي بجامعة سري هارديف باندا، في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع الدراسة: "سرطان المثانة الغازية غير العضلية هو مرض شائع للغاية، ويتطلّب خطة علاج تدخلية وطويلة في كثير من الأحيان، والعلاج الحالي غير فعال، إذ هناك حاجة ملحة إلى علاجات جديدة".

وأضاف: "فيروس كوكساكي يمكن أن يساعد بإحداث ثورة في علاج هذا النوع من السرطان، فقد لاحظنا انخفاض عبء الورم وزيادة موت الخلايا السرطانية لدى جميع المرضى، مع إزالة أثر المرض بعد أسبوع واحد فقط من العلاج، بدون رصد أي آثار جانبية كبيرة".

وخلال الدراسة، التي نُشِرت الجمعة في المجلة الطبية "Clinical Cancer Research "، حقّق باحثون من جامعة سري البريطانية، ومستشفى مقاطعة "رويال سوري" في إمكانية استخدام سلالة من هذا الفيروس تسمى (CVA21 ) لعلاج 15 مريضاً يعانون من سرطان المثانة الغازية غير العضلية، وهو العاشر من بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة، إذ يتم تشخيص نحو 10 آلاف إصابة به سنوياً.

 


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