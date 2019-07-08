"نافعة" يوجه رسالة صادمة للجماهير بعد الخروج الأفريقي

08 يوليه 2019 - 11:08 ص

وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية مطالبًا إياها بالذهاب إلى الاستاد لحضور ما تبقي من المباريات للمنتخبات الأخرى، بعد خروج المنتخب من فريق جنوب أفريقيا.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أتمنى أن يواصل جمهور كرة القدم حرصه على حضور المباريات لأن الأمر يتعلق بصورة مصر, الوطن والدولة وليس الحكومة".

وتابع نافعة: "علينا أن نقف بعد ذلك وقفة رجل واحد للمطالبة بحساب لا تدليس فيه, وبمساءلة ومحاسبة لا تهاون فيهما, أملا في استخلاص الدروس والأخطاء وإنقاذ مستقبل مصر في مختلف المجالات .

وكان المنتخب المصري قد خرج علي يد جنوب أفريقيا في مفاجأة كبرى حيث تقام البطولة على أرضه ووسط جماهيره، بنتيجة هدف مقابل لا شيء مودعًا البطولة من دور 16.