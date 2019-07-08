"الحلفاوى" يرد على: "خسرنا عشان النجاسة"

08 يوليه 2019 - 11:24 ص

شن الفنان الكبير نبيل الحلفاوي والمعروف بمتابعته لكرة القدم، هجومًا على من يقولون إن المنتخب الوطني خرج من البطولة بسبب "النجاسة".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "خسرنا عشان النجاسة.. صلاح سافر لراموس (أصله حبيبه أوي بالمناسبة).. وأمثال هذه التراهات".

وتابع: "هذه هي بالضبط طريقة التفكير اللي جايبانا ورا بدلاً من التفكير العلمي والعملي الجاد للنهوض بالكرة المصرية وإصلاح الدوري المصري تمهيدًا لتصفيات كأس العالم وغيرها من البطولات.

واختتم تغريدة بقوله: "كفانا تخلفا" .

وكان قد نشبت أزمة داخل معسكر المنتخب الوطني مع بداية مباريات البطولة الأفريقية، حيث ظهرت فيديوهات تحرش جنسي للاعب المنتخب الشاب عمرو وردة، وتم منة من اللعب مباراة واحدة، وسط تضامن كامل من لاعبي الفريق، والذي وصفها "شوبير" بأنهم أقوي من اتحاد الكرة.