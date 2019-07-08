هل تتأثر أسعار السلع بزيادة الوقود؟.. اقتصاديون يجيبون

أثار تطبيق وزارة البترول زيادة الوقود الجديدة، منذ يومين، تساؤلا في الشارع المصري بشأن تأثير الزيادة الأخيرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، ومن هنا حاورت "المصريون" بعض المختصين لمعرفة حقيقة الأمر كاملة.

ومن هؤلاء، أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، مرجعًا ذلك إلى أن المنتجين والتجار والمستهلكين كانوا على علم بخطة الإصلاح الاقتصادي ومواعيد خفض مخصصات دعم المنتجات البترولية.

وعن تأثير القرار على قطاع الاستثمار بمصر، أوضح "فهمي" في حديثه لـ"المصريون"، أن هناك تأثيرا سلبيا على الاستثمار حتى على القطاع الصناعي، الذي يستهلك طاقة أكبر، وذلك لأن الزيادة تأتى ضمن برنامج معلن عنه من قبل، وأعتقد أن الجميع قد اتخذ احتياطات بشأن هذه الخطوة في وقت سابق.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أنه بداية من أكتوبر هذا العام، سيتم تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، المطبقة حاليًا على بنزين 95، بحيث يتم ربط السعر بسعر البترول العالمي وسعر الصرف، ومراجعته كل ثلاثة أشهر.

وفي السياق، لفت المحلل الاقتصادي، أحمد حنفي، إلى أن زيادة أسعار الوقود الجديدة لن تؤثر على القطاع الصناعي في البلاد، وذلك لأنه معلن عنها منذ فترة، فضًلا عن أن نسبة الزيادة لن تكون مبالغًا فيها، فهي ممكن أن تصل في أقصي تقدير إلى 3 إلى 5% ، مؤكدًا أنه يمكن تعويضها أيضًا بزيادة الإنتاج.

وتابع "حنفي": أن الزيادة أيضًا لن تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات القومية، لاسيما أن الحكومة ستصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات، كما أنه تم وضعها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وكان قد أعلنت وزارة البترول، صباح أول أمس الجمعة، تطبيق زيادة في أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا، ورفعت الحكومة أسعار بنزين 95 من 7.75 جنيه للتر إلى 9 جنيهات بنسبة زيادة 16.1%، بنزين 92 من 6.75 جنيه للتر إلى 8 جنيهات بنسبة زيادة 18.5%، وبنزين 80 من 5.50 جنيه للتر إلى 6.75 جنيه بنسبة زيادة 22.7%، كما رفعت سعر السولار والكيروسين من 5.50 جنيه للتر إلى 6.75 جنيه.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، حددت سعر 85 جنيها للمليون وحدة حرارية لاستخدامات قمائن الطوب، و3.5 جنيه لكل متر مكعب للسيارات، وبلغت سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيها للمنزلي، و130 جنيها للتجاري.

وتطلق الحكومة المصرية بموازنة العام المالي 2019-2020، حزمة من برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، تتضمن زيادة دعم سلع بنسبة 140%، وصرف علاوة لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيه إلى 900 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، فضلا عن إقرار علاوة استثنائية لزيادة الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة.