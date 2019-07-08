  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
ارفيقيا

أول تعليق من "عبد الغني" على خروج المنتخب

زيادة الوقود تحرق الجميع

هل تتأثر أسعار السلع بزيادة الوقود؟.. اقتصاديون يجيبون

الاميرة نورة

أميرة سعودية تشترى ناديًا إيطاليًا عريقًا

خالد الجندي

الجندي: "ربنا بيعمل للإنسان ضبط مصنع كل 24 ساعة"

صلاح

روائي شهير يسخر من "صلاح" بسبب "تغريدته"

بيراميدز

«بيراميدز» يعلن مديره الفنى الجديد

ارشيف

نجمة منتخب أمريكا تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام

الحفاوي

"الحلفاوى" يرد على: "خسرنا عشان النجاسة"

نافعة

"نافعة" يوجه رسالة صادمة للجماهير بعد الخروج الأفريقي

البرهان

تفاصيل الانقلاب على المجلس العسكرى السوداني بالأمس

مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه

قضايا وحوادث

القبض على نصاب جامعة أوكرانيا بالإسكندرية
القبض على نصاب جامعة أوكرانيا بالإسكندرية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لـ"رنا هويدي" بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة

#

الزمالك يفرض غرامات مالية كبيرة على اللاعبين

#

«القومي للاتصالات» يغرم «فودافون» 10 ملايين جنيه

#

مسعفان يسلمان 27 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث ببنى سويف


حيلة شيطانية ابتكرها مندوب إحدى شركات الدفع الإلكتروني بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن قام بالنصب على عملاء الشركة من أصحاب المحلات والتجار من خلال تحصيل أموال منهم لإرسال رصيد كما هو معترف به.

المندوب أغلق هاتفه فور تحصيله الأموال والتي بلغت 100 ألف جنيه، وبعد عدة محاولات من التهرب من التجار، تمكن بعض أصحاب المحلات من إلقاء القبض عليه وتسليمه لقسم بولاق الدكرور.

بعد إجراء التحريات تبين أن المتهم يدعي محمد.ج.أ يعمل بالشركة، واعترف المتهم بعملية النصب بعد إنكاره بحجة سرقة الأموال منه.

ومن جهتها رفضت الشركة رد الأموال لأصحاب المحلات بحجة أنهم غير مسئولين عن المندوب، تم عمل محضر وأحيل المتهم للنيابة لإجراء التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة اللبنانية ترجئ جلساتها لحين الاستقرار السياسي
» «جراد» بحفل زفاف وذعر المدعوين
» ليبيا تطالب "الأفريقى" بحل أزمتها السياسية
» زوجان يعرضان نجلهما الرضيع للبيع
» مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه
» «المقاصة» يتعاقد مع لاعب أوغندا
» ألمانيا تنفى وجود قوات لها داخل سوريا
» نجمة منتخب أمريكا تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام
» رد فعل غير متوقع لمذيعة لحظة وقوع هزة أرضية على الهواء
» للمرة الثانية في أسبوع..إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم
» مفاجأة سارة.. اكتشاف علاج لسرطان المثانة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان