"خير الله" يكشف مفاجأة صادمة بشأن 11 سبتمبر

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قال الفريق حسام خير الله، وكيل أول جهاز المخابرات العامة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائمًا ما تنظر إلى المخاطر على أنها بعيدة عنها حتى أحداث 11 سبتمبر 2001 (في إشارة إلى حادث تفجير البرجين).

 وفجر "خير الله"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، مفاجأة عن الحادث حيث أكد أن هناك ادعاءات بأن وراء هذا الحادث الولايات المتحدة نفسها.

ولفت وكيل أول جهاز المخابرات العامة، إلى أن أحد المسئولين الأمريكيين ،أكد أنه لا يوجد مشكلة عندما يموت 1800 شخص في سبيل المصالح القومية للولايات المتحدة.

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