برلمانى عن أسباب الطلاق: "المرأة طماعة"

08 يوليه 2019 - 02:05 م





أرجح اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، ارتفاع نسب في مصر إلى عدم التربية الصحيحة، مشيرًا إلى أن المرأة تتحمل في هذا الأمر العبء الأكبر.



وأضاف "مقلد"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن المرأة تطمع في حقوق أكثر من حقوقها الطبيعية التي تربى عليها الجميع، معقبًا المرأة بطبعها طماعة".



وتابع عضو مجلس النواب، قائلاً: "حلاوة الحياة الزوجية تكمن في كفاح الزوجين"، مشددًا على ضرورة أن يعيش الزوجان على الحلوة والمرة.

