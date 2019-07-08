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العصار" يتلقى دعوة لحضور معرض الكويت الدولي للطيران 2020

الحياة السياسية

محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحرب
محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحرب

عصام الشربيني

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة يرافقه السيد / أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت الدولي للطيران ، حيث قام سيادته بتوجيه الدعوة للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي لحضور معرض الكويت للطيران 2020 المقرر إقامته خلال المدة من 15 – 18 يناير 2020 تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت .

وخلال اللقاء تم الترحيب بالسفير وتوجيه الشكر له علي الدعوة المقدمة لحضور معرض الكويت الدولي للطيران ، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكويتية الشقيقة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة علي الجانبين والتأكيد علي العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت.

كما تم التأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي علي وضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والصناعية كبري مثل ( الصناعات الدفاعية و الصناعات المدنية) وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.

ومن جانبه أعرب السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة عن رغبة الشركات الكويتية في التعاون مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي مؤكداً علي أن مصر بإمكانياتها ستكون عامل رئيسي ومهم في المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى في المجالين العسكري والمدني مشيراً إلي أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية علي اعلي مستوي بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح التعاون المشترك وأضاف أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.

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