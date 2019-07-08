وزير المالية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز الشراكة بين البلدين

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ا?ن التطور الإيجابى الذي يشهده الاقتصاد المصري في الفترة الحالية يفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بالشراكة المصرية الإيطالية لتشمل المزيد من المجالات الحيوية، وتيسير نفاذ الاستثمارات الإيطالية لمصر خاصة مشروعات التصنيع المشترك، مشيرًا إلى ا?ن الحكومة تعمل علي تطوير المظلة التشريعية، بما يضمن تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تُعد العماد الري?يسي للاقتصاد الإيطالي، وأبدى رغبة الجانب المصري في الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتوطين التكنولوجيا الإيطالية بمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بنظيره الإيطالي جيوفاني تريا، بمقر وزارة المالية الإيطالية، عقب مشاركته كضيف شرف بمنتدى الاستثمار الأورومتوسطي الذي انعقد مؤخرًا في مدينة نابولي، لاستعراض ملامح التجربة المصرية والانطلاقة الاقتصادية التي حققتها مو?خرًا.

أشار الدكتور معيط، إلى ا?ن الاقتصاد المصري استهل مرحلة جديدة تعتني بتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستشهدًا بعدد من النتاي?ج الا?يجابية لتلك المرحلة، التى انعكست في الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو، داعيًا إيطاليا لزيادة حجم استثماراتها خاصة ا?نها تُعد ثاني ا?كبر مستثمر ا?وروبي فى مصر، وثاني ا?كبر شريك تجاري معها من بين دول الاتحاد الأوروبي.

ا?عرب الدكتور معيط، عن تقدير مصر لأهمية الشراكة الاقتصادية مع ا?يطاليا التي تُعد نموذجًا لشراكة بناءة ترتكز على التكامل، وتحقيق المصلحة المشتركة، مستدلاً بمشروعات شركة ا?يني التي تُعد محفزًا ري?يسيًا لتحول مصر ا?لى مركز ا?قليمي للطاقة بالمنطقة.

استعرض الدكتور معيط، حجم الانجازات التي حققتها الحكومة المصرية في الفترة الوجيزة الماضية، مستشهدًا بوصول معدلات النمو الاقتصادي ا?لى مستوى قياسي تخطى 5,6?، وخفض معدلات العجز بالموازنة بشكل متواصل ليصل العام الماضي ا?لى 8,4? من الناتج المحلي، مع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل ا?لى 90? من الناتج المحلي، فضلاً على تحقيق المستهدف من الفاي?ض الأولي ليصل ا?لى 2? من الناتج المحلي الإجمالي.

ا?شاد الوزير الإيطالي بحجم الإنجاز الذي حققته مصر على الصعيد الاقتصادي في فترة قياسية، معربًا عن تقديره الشخصي لمصر وتاريخها العريق مؤكدا ا?همية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي لاسيما للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، مبديًا ترحيبه بالدعوة التي وجهها الدكتور معيط، لاستقباله في مصر خلال العام الجاري.

وبحث الجانبان آخر تطورات التعاون الثناي?ي في المجالين المالي والاقتصادي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم ا?فاق التعاون المشترك فى المشروعات القومية المصرية ومن ا?برزها ضمان تمويل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 ا?كتوبر، فضلاً عن مشروع تطوير محطة ا?سيوط للتكرير الهيدروجيني الذي يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المصرية وتقليص حجم الواردات من الصناعات والتكريرات النفطية.

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