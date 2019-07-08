  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مالي وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار ومالي

ثروت سويلم

«ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة

الأميرة حصة بنت سلمان

ابنة العاهل السعودي تتهم عاملًا مصريًا بمحاولة تصويرها داخل غرفتها

الطلاق

الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

رسميًا.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

البورصة

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

التنمية المحلية توقع بروتوكول لدعم التنمية الشاملة بالمحافظات

مجدي

بلاغ ضد "عبد الغني" لبيعه تذاكر مباريات مصر بالسوق السوداء

العثور على متفجرات في أندرلخت ببلجيكا

عرب وعالم

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة بطل السعودية في الغوص غريقًا

#

إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة

#

بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب

#

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وإنقاذ آخرين

بلجيكا

متفجرات

عمليات إرهابية

اندرلخت

عرب وعالم

أعلنت النيابة العامة في بروكسل الإثنين، اكتشاف متفجرات في مخبأ باندرلخت قرب العاصمة البلجيكية، فيما أشارت إلى فتح تحقيق بالخصوص.

وفي بيان قالت النيابة العامة "لا شيء يتيح التأكيد في الوقت الحالي بأنّ الأمر يتعلق بعبوات يُراد استخدامها في هجوم مقبل".

وأضافت أنّ "فرضية اكتشاف مخبأ متفجرات قديم يجري النظر بها أيضًا".

واكتشف عامل هذه المتفجرات "بدائية الصنع" حوالى الساعة 19،30 بالتوقيت المحلي (17،30 بتوقيت غرينتش)، في يوم مرور سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية في بروكسل.

وكانت المتفجرات مخبّأة في كيس جرى العثور عليه في "مخبأ درج منزل".

وقال المتحدث باسم النيابة العامة دني غومان لفرانس برس، إنّ "لا شيء يتيح القول بأنّ السباق كان مستهدفًا".

وأوضحت النيابة أنّه جرى العثور في الكيس أيضًا على سكاكين وقبضات حديدية، ولم يتم تحديد أي مشتبه به.

وتعرّضت بلجيكا عدة مرات إلى هجمات إرهابية، بالأخص في 22 مارس 2016 حين تحوّلت العاصمة إلى مسرح لهجوم مزدوج تبناه داعش وأدى إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 340.

كما شهد هذا البلد في السنوات الثلاث الماضية عدّة اعتداءات تعرّض لها عسكريون وعناصر شرطة، وتبنى بعضها تنظيم داعش.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تصوير شاب بقميص نوم أثناء قبل ممارسة الرزيلة
» التحالف العربي يعلن إحباط استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر
» «ابو حبيبه» في قبضة الامن
» البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه
» مظاهرة لإنقاذ النساء بعد مقتل 74 امرأة
» وفاة ملكة جمال شهيرة بعد تحطم طائرتها
» الحكومة اللبنانية ترجئ جلساتها لحين الاستقرار السياسي
» «جراد» بحفل زفاف وذعر المدعوين
» ليبيا تطالب "الأفريقى" بحل أزمتها السياسية
» زوجان يعرضان نجلهما الرضيع للبيع
» مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان