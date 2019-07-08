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تصوير شاب بقميص نوم قبل ممارسة الرزيلة

قضايا وحوادث

بعد اتفاقهم على الرزيلة تصوير 3 أشخاص بأوضاع مخلة
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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كرداسة

ممارسة الزيلة

تصوير شاب عاريا

أقدمت ربة منزل، علي استدراج شابا إلى مسكنها في منطقة كرداسة لممارسة الرذيلة، إلا أنه سقط في فخ نصبته له، بالاتفاق مع زوجها و4 آخرين لسرقته وابتزازه ماليا وتصويره بقميص نوم حريمي، وتهديده بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغا من شاب، يفيد بأنه تعرف على فتاة من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشبت بينهما قصة حب وعلاقة غير شرعية أثناء غياب زوجها، وطلبت منه الحضور إلى شقتها لممارسة الرذيلة.

وأضاف أنه فور وصوله للشقة قدمت له مشروبا به مخدر، وبعد أن استعاد وعيه، تفاجأ أنه مرتدٍ قميص نوم، وأنهم قاموا بتصويره ومساومته للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورته بقميص النوم على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستولوا على حافظة النقود الخاصة به وإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة.

وتشكل فريق بحث وتحرٍ من صحة المعلومات، تبين من صحتها، أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وزوجها و4 آخرين.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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