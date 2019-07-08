شاهد.. تمرد بين جنود الاحتلال وحرق زيهم العسكري

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جنود

الزى العسكري

الاحتلال الاسرائيلى

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" فيديو يظهر إحراق عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي لزيهم العسكري وسط الشوارع، وأخذوا يرددون الهتافات التي تعبر عن تذمرهم لما يحدث في إسرائيل.

يذكر أن هناك حالة من التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي، ظهرت بعدما اشتبك محتجون مع قوات الشرطة في أنحاء عدة من إسرائيل، في أعقاب تشييع جثمان سلومون تيكا، البالغ من العمر 18 عامًا، وهو شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية قُتل على يد شرطي خارج الخدمة.

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