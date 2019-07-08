قاض إخواني منشق: الإخوان أسلافهم الحشاشون

08 يوليه 2019 - 05:11 م

شن المستشار عماد ابو هاشم المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين هجوما شرسا علي معتقدات الاخوان الفكرية والتي تنادي دائما بان الجماعة فكرة والفكرة لا تموت .



واكد ابو هاشم في تصريحات له علي صفحته بموقع الفيس بوك ان الفكر الاخواني مصيره كافكار القرامطة والخوارج قائلا"يهرطق الإخوان بأنهم فكرة و الفكرة لا تموت ، الخوارج و القرامطة و الحشاشون أسلافهم كانوا فكرة أيضا فالتقمها الموت و طواها النسيان".



واكد ابو هاشم ان تعليمات ومبادي مؤسس الاخوان حسن البنا يقدسونها بدرجة كبيرة قائلا"الإخوان يقدسون تعاليم البنا باعتبارها مبادئ فوق قرآنية تحتم توفيق أوضاع أحكام الكتاب و السنة لتتماشى معها و ليس العكس".



لجدير بالذكر ان المستشار عماد ابو هاشم المنشق عن جماعة الاخوان قد دأب علي مهاجمة الجماعة مؤخرا بعد اكتشافه انها لا تعبر بصدق عما بداخها وتتناقض في افكارها ومبادئها عما تنفذه علي ارض الواقع وانها تحاول دائما ان يكون لها سلطة فوق سلطة الدولة المصرية

وقد دعا ابو هاشم في تصريحات سابقة له المصريين بنبذ جماعة الاخوان ومبادئها والتمسك بحب الوطن وعدم الانسياق وراء دعواتها الغير مسئولية لتدمير الوطن .





