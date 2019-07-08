  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:02 م
بحث متقدم
مالي وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار ومالي

أحمد حجازى

مدافع المنتخب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير: آسفين

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء «السيسي» برؤساء جنوب أفريقيا والكونغو والنيجر

محمد صلاح

«جنوب إفريقيا» تسخر من صلاح بصورة مُهينة

هجوم بحري

السعودية تُحبط هجوم بحري خطير

مجلس النواب - أرشيفية

التحفظ على هاتف نائب صور هذا الأمر داخل المجلس

جنود الاحتلال يحرقون زيهم العسكري

شاهد.. تمرد بين جنود الاحتلال وحرق زيهم العسكري

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

ثروت سويلم

«ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة

الأميرة حصة بنت سلمان

ابنة العاهل السعودي تتهم عاملًا مصريًا بمحاولة تصويرها داخل غرفتها

البرلمان يحرم التعليم المفتوح من قيد المحامين

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

50 محاميا جزائريا للدفاع عن "بورقعة"

#

رئيس البرلمان الجزائري يقدم استقالته

#

شاهد.. نائبة تؤدي القسم البرلماني بملابس فاضحة

#

نقيب المحامين يتوعد خريجى التعليم المفتوح بهذا الأمر

البرلمان

مجلس النواب

المحامين

التعليم المفتوح

لجنة القيد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على شروط القيد بالجدول العام بالنقابة فى تعديل قانون المحاماة والتى تحرم طلاب التعليم المفتوح من القيد حيث اشترط التعديل أن يكون بالنسبة للحامى المصرى متمعتا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وان يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر.

وأجازت المادة لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".

1ـ متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".

وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.

( مادة 13/بند 3 ):

3- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد
» حازم إمام يعلن اعتزاله العمل العام
» تغييرات بالجملة في تشكيل تونس أمام غانا
» حذف 400 ألف بطاقة من التموين
» البابا يصلي من أجل مهاجرين قتلوا في غارة جوية في ليبيا
» طرابلس.. مطار معيتيقة يعلن إعادة فتح مجاله الجوي
» الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة
» «بوابة واحدة» لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت
» بحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي
» «ابو حبيبه» في قبضة الامن
» إغلاق جزئي للطريق الدائري لمدة 10 أيام

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان