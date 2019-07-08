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بحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي

قبلي وبحري

القناطر الخيرية
القناطر الخيرية

أحمد سالم

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مؤتمر

القليوبية

القناطر الخيرية

مركز سياحي

عقد مؤتمر، اليوم الإثنين، بحضور محافظ القليوبية والدكتور علاء عبدالفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، والمهندسة سلوى عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة؛ لبحث دراسة متكاملة حول تطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها على الخريطة السياحية، واستغلال كل المقومات الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية في جلب الاستثمار والمستثمرين.

وقال محافظ القليوبية، أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا، وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين؛ من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن المحافظة زاخرة بالفرص الاستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي.

وأضاف المحافظ أنه يسعى لتحويل القناطر الخيرية إلى مركز ومنارة للسياحة والاستثمار ومتنفس لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري، حيث تتسم المدينة بمقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم، ويجب استغلالها استثماريا لتنمية موارد المحافظة، ووضع القناطر على الخريطة السياحية، وإرجاعها لسابق عهدها.

ومن جهته، أوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني الدكتور علاء عبدالفتاح، أن الدراسة تشتمل على عدة محاور تبدأ بمرحلة إعداد البيانات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الصعوبات التي تقف عائقا، ولكن سيتم تلافيها ومن أهمها تعدد جهات الولاية ما بين وزارات الري والآثار والزراعة والتنمية المحلية.

وأضاف أن الدراسة تستهدف التنمية السياحية لمدينة القناطر الخيرية، وبحث أهم المقومات وفرص الاستثمار من خلال إظهار البعد التاريخي وتهيئة المدينة لتكون مدينة سياحية ذات طابع ريفي وأثري مميز واستغلال الواجهات النيلية لفرعي دمياط ورشيد، وإنشاء مشروع النقل النهري واستغلال المسطحات المائية كطريق محوري من القاهرة إلى القليوبية.

وبعد انتهاء الاجتماع تفقد الجانبان مدينة القناطر الخيرية؛ للوقوف على المشكلات والتحديات التي تقابل تنفيذ الدراسة؛ للبدء في الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع جهات الولاية؛ لتنفيذ الدراسة باعتبارها مشروعا قوميا سيتكاتف فيه كل الأطراف لإدخاله حيز التنفيذ.


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