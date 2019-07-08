التحفظ على هاتف نائب صور هذا الأمر داخل البرلمان

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الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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طالب الدكتور علي عبدالعال بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالنائب محمد عطا سليم أثناء تصويره جانبا من الجلسة العامة اليوم.

وعلق "عبدالعال" على الواقعة قائلًا: "أرفض أن تصور الجلسة بهذا الشكل ولابد أن تحصل على إذن"، وجاء ذلك خلال مناقشة المادة 151 فقرة أولى والتي تنص على أنه "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وبناء على إذن من المحامي العام الأول"، وفقًا لـ"الأهرام".


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