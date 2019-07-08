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"المركزي" يستحدث خدمة "الاستعلام عن حسابات المتوفين"

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

عصام الشربيني

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أعلن البنك المركزي أنه استحدث خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة في مصر.
وقالت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، إن المركزي سيقدم الخدمة الجديدة للاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر، للرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب، بدلا من الإجراءات التي كانت متبعة.
وأضافت أن طلب الاستعلام يتم تقديمه في فروع البنك المركزي عن طريق أحد الورثة الشرعيين أو بموجب توكيل من أحدهم بالكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك.
وكان الاستعلام عن حسابات المتوفين يتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديًا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب وهو ما قد يستغرق شهورا، بحسب ما قالته شمس الدين.

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