إعلامية تهاجم فنانة شهيرة:«متخرجة من الكباريهات»

08 يوليه 2019 - 05:53 م

هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الفنانة السورية أصالة نصري، حيث تدخلت في الأزمة الأخيرة التي دارت بين "أصالة" و"إليسا"، على خلفية تصريحات الأخيرة عن اللاجئين السوريين، واتهام الفنانة السورية لـ"اليسا" بالعنصرية.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر إنستجرام، مقطع فيديو ظهرت خلاله "الأحمدية"، قائلة: "أصالة اتهمتنا بالعنصرية وما ردينا عليها.. المفروص السوريون يعودون إلى بلدهم ولا يستوطنون هون.. ما تستحمل لبنان 3 ملايين إضافة إلى عددها.. وها هي تتهم إليسا بالعنصرية والعنف".

وتابعت الأحمدية قولها: "لو كانت العزيزة إليسا قالت شيء خطأ فهي خانها التعبير فقط ولا تقصد أي إهانة للشعب السوري".

وأردفت الأحمدية: "هي تفكر إليسا تخرجت من كباريهات سوريا مثلك.. ولا يوم إليسا عاشت بسوريا.. والشعب السوري يحبها وبعذرلها أي خطأ وهي بتشيلهم المعروف.. ليه أصالة ما بتخجل بالمرة".

جدير بالذكر أن المطربة اللبنانية إليسا كان قد انتشر لها فيديو عقب حفلها الأخير بمهرجان موازين، قالت فيه إنها تتمنى عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين لبلادهم لأنه أولى بهم.

وردّت عليها أصالة بمنشور طويل تحدثت فيه عن العنصرية جرّاء التعبيرات القاسية التي خرجت من شخص مشهور، فسره الجمهور بأنه إليسا، في إشارة منها إلى ضرورة المناداة بالوحدة العربية والتعاضد الإنساني.



