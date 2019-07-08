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«جنوب إفريقيا» تسخر من صلاح بصورة مُهينة

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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المصريون

تداول الحساب الرسمي لقناة "نايل سبورت" صورة ساخرة صممت من قبل إحدى الصحف الجنوب الإفريقية، لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشرت الصفحة الصورة التي تضمنت اللاعب محمد صلاح على هيئة طفل بعد تعديلها ببرنامج "الفوتوشوب" وهو يقف أمام مدافع منتخب جنوب إفريقيا، معلقة عليها :صحيفة بجنوب أفريقيا عاملة الصورة ديه تحت عنوان "اللاعب مالومي مع احد المشجعين"، مالومي باك شمال منتخب جنوب افريقيا واللي كان ليه دور في إيقاف صلاح في المباراة".

فيما أثارت هذه الصورة العديد الأشخاص حيث علق أحدهم قائلًا "صورة وحشه أوي فين اتحاد الكورة". وقال آخر "صلاح لاعب كبير لا يجب الاحتجاج عليه المشكلة في اللاعبين الآخرين المستوى الفني لهم ضعيف جدا أما المدرب فانه لا يتقن الطريقة الافريقية.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة في هذه المباراة بدور الـ 16، أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

شاهد..

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة ساخرة من محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

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