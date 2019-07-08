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البابا يصلي من أجل مهاجرين قتلوا في غارة جوية في ليبيا

عرب وعالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

عصام الشربيني

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عبَّر البابا فرنسيس عن حزنه على مهاجرين قُتلوا في غارة جوية استهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، وأسفرت عن مقتل 53 شخصًا على الأقل، من بينهم ستة أطفال.
وطلب البابا من آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس للاستماع إلى خطابه الأسبوعي أن يشاركوه في صلاة صامتة من أجل المهاجرين الذين قُتلوا في الغارة الجوية التي استهدفت مركزًا أغلب نزلائه من المهاجرين الأفارقة في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال البابا فرنسيس: "حتى لو مرت بضعة أيام، أدعوكم إلى الصلاة من أجل الفقراء العُزل الذين قُتلوا أو أُصيبوا في الهجوم الجوي الذي ضرب مركز احتجاز للمهاجرين في ليبيا".
كما تذكر البابا ضحايا أعمال العنف الأخيرة في أفغانستان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، وعبَّر عن أمله في توفير ممرات إنسانية للمهاجرين بشكل موسع ومنسق.

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