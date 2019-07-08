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حذف 400 ألف بطاقة من التموين

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بطاقة التموين
بطاقة التموين

خالد الشرقاوي - متابعات

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قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموين المُدعمة، لافتة إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.

وأضاف الوزارة، أنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون فى الخبز، متابعة: "وحتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة".

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جودة البيانات ربما يكون بها أمور تحتاج إلى مزيد من الإصلاح، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذا لا يعنى الوقوف وعدم التحرك، وأنه كان من الواجب النظر على أحدث بيانات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات، وعدم التزام عدد من بقالى التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، وعدم صرف السلع التموينية وذلك لإصدار فواتير استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهرياً.


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