مدافع المنتخب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير: آسفين

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حرص أحمد حجازي وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، رسالة اعتذار إلى الجماهير المصرية بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال حجازي على صفحته الشخصية على تويتر: "بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكو وحلمنا في ارضنا ووسط جماهيرنا واهلنا ".

ووجه مدافع وست بروميتش شكره للجماهير قائلًا: "بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي ".

وكان المنتخب الوطني خرج من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، عقب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد .


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