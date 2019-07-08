بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

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خالد الشرقاوي - متابعات

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بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي رفع أسعار خدماتها، اليوم الإثنين، نتيجة إعلان الحكومة تخفيض الدعم من جديد بزيادة أسعار الوقود.

وقالت الشركة في بيان لها إنَّه "بعد العديد من الدراسات كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم".

وأضافت الشركة: "سعينا جاهدين لتوفير رحلات في متناول اليد، ونحن ملتزمون بإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر"

وفي ما يلي جدول الأسعار الجديدة:




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