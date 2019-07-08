» «التعاون الإسلامي» تدعو إلى عدم رفع شعارات سياسية بالحج

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية إلى عدم رفع شعارات سياسية خلال موسم الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، قوله إن "الحج اجتماع إيماني، وليس محفلا سياسيا لرفع الشعارات".

وحث العثيمين على "الابتعاد عن رفع شعارات سياسية أو مذهبية، وكل ما يشوش على الحجيج ويصرفهم عن الغاية الأعظم التي قدموا من أجلها".

واستقبلت السعودية، الخميس، أولى رحلات موسم الحج للعام 1440هـ.

واعتادت المملكة أن تصدر سنويا، تحذيرا لحجاج إيران من إقامة مراسم يطلقون عليها "البراءة من المشركين".

وإعلان "البراءة من المشركين"، هو شعار ألزم به المرشد الإيراني الراحل، روح الله الخميني، حجاج بيت الله الحرام برفعه وترديده في مواسم الحج، معتبرا أن هذا الإعلان "واجب عبادي سياسي".

والموسم الماضي، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية نهائية.