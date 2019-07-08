» مقتل 3 مسلحين وضبط أسلحة لداعش بالعراق

أعلنت السلطات العراقية اليوم، مقتل ثلاثة من مسلحي تنظيم (داعش) وتدمير أوكار ومخابئ وضبط أسلحة ومعامل تفخيخ وتصنيع، وذلك خلال عملية عسكرية بدأت، أمس الأحد، في المنطقة الصحراوية المتاخمة للحدود مع سوريا.

وأطلقت القوات العراقية، أمس الأحد، بدعم من طيران التحالف الدولي عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية-السورية.

وفي محافظة الأنبار غرب بغداد، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة من تدمير وكر وتفجير ثلاث عبوات ناسفة في قرية الشويلي، فيما تمكن طيران الجيش من تدمير عجلة للإرهابيين.

وكان العراق قد أعلن في ديسمبر من العام 2017 تحرير جميع أراضيه من سيطرة تنظيم داعش.