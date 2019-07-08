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بعد الفوز على مالي

كوت ديفوار تضرب موعدًا مع الجزائر بأمم إفريقيا

الرياضة

كوت ديفوار
كوت ديفوار

أمير سعد

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تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على مالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب السويس في دور الـ16 من البطولة.

ويدين منتخب كوت ديفوار بالفضل في هذا الفوز لويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 76 .

ويلتقي المنتخب الإيفواري في دور الثمانية مع نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل.

وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بفوزه على غينيا 3 /صفر أمس الأحد في دور الستة عشر.

وسيطر منتخب مالي بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول ولاحت للفريق الكثير من الفرص التي كانت كفيلة لحسم الفوز لكن لاعبو الفريق لم ينجحوا في استغلالها، في الوقت الذي تراجع فيه أداء الفريق تماما في الشوط الثاني مما سمح لكوت ديفوار ببسط سيطرتها على المباراة وخطف الفوز.

والتقى منتخب كوت ديفوار مع نظيره المالي أربع مرات من قبل حيث فازت كوت ديفوار ثلاث مرات وتعادلا مرة واحدة .

وتأهل منتخب مالي إلى الدور الثاني في البطولة الحالية بجدارة حيث تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد سبع نقاط من الفوز على أنجولا وموريتانيا والتعادل مع تونس.

وفي المقابل، حل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين على جنوب أفريقيا وناميبيا والهزيمة أمام المغرب.

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