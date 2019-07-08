» «حميدتي»: لا أسعى لرئاسة السودان

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، لقناة «الحدث»: «إنني لا أريد أن أصبح رئيسًا»، مضيفًا: «نشكر الوسطاء والأصدقاء على دورهم بالوصول إلى اتفاق، فهو مقبول لكل فئات الشعب وبنوده مرضية للسودانيين».

ولفت «حميدتي» إلى أنه لا خلاف بين «العسكري» و«الحرية والتغيير»، كاشفًا «أننا سنخفّض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5».

ورأى أن «الغرض من الشائعات إخراج الدعم السريع من المشهد، لا ننكر الفوضى التي جرت بعد إنهاء الاعتصام. المسؤول عن الفوضى هو من أمر بدخول القوات للاعتصام، ومن أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال، فقد ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين ولدينا الكثير لكشفه بعد نتائج لجنة التحقيق، إذا اننا سنحاكم كل من يثبت تورطه من الدعم السريع في التجاوزات».