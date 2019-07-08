» السجن عامًا لرجل أعمال سعودي في مصر

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متابعات- مصطفى صابر

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على طاهر بن عباس، رجل أعمال سعودي الجنسية، لإحرازه سلاحا ناريا غير مرخص.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ للمقدم محمد سيف الدين مشرف فنادق شرطة السياحة، بقيام المتهم بتسليم سلاح ناري لأفراد الأمن أثناء تواجده بفندق الماريوت دائرة قسم شرطة قصر النيل، فتوجه على الفور إلى المكان المشار إليه وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس، كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط هو عبارة عن سلاح ناري محول من محدث صوت على شكل مسدس صناعة أجنبية.


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