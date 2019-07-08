قتلى الجرائم أكثر من ضحايا النزاعات المسلحة في 2017

08 يوليه 2019 - 10:20 م

أظهر تقرير أممي، الإثنين، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في جرائم قتل عام 2017 مايقرب من 646 ألف شخص، أي بزيادة 89 ألفا عمن قتلوا في النزاعات المسلحة خلال نفس العام.



التقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتم إطلاقه اليوم في اجتماع حضره "يوري فيدوتوف" المدير التنفيذي للمكتب، وعقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال "فيدوتوف" للمشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول الأعضاء "يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على عمليات القتل ذات الصلة بنوع الجنس وعنف العصابات والتحديات الأخرى، لدعم الوقاية والتدخلات لخفض معدلات جرائم القتل".

وأضاف: "أظهر التقرير أيضا ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا بالنزاعات المسلحة، من 39 ألف و542 شخص في عام 1992 إلى 464 ألف شخص عام 2017".

