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الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه ودعمه لاستقلال أوكرانيا

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المصريون ووكالات

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جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، التزامه ودعمه الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.
جاء ذلك خلال القمة الأوروبية الأوكرانية الـ21 التي استضافتها العاصمة كييف، وجمعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وذكر بيان صادر عن القمة أن الاتحاد جدد تصميمه المضي قدما في تعزيز الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي على أساس اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي، جدد أيضا التزامه ودعمه الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة ترابها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.
وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014. -

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