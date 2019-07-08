روسيا تبدأ حظر الرحلات الجوية مع جورجيا

08 يوليه 2019 - 10:50 م

دخل حظر فرضه الكرملين على الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا حيز التنفيذ، الإثنين، في وقت تشهد العلاقات المتوترة بين البلدين مزيدا من التدهور.



وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الأمريكية، أثر حظر الطيران على عشرات الرحلات الجوية التي تديرها 6 شركات طيران روسية، وشركة طيران جورجية واحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فرض الحظر في أعقاب موجة من الاحتجاجات المناهضة لروسيا في العاصمة الجورجية، أثارها ظهور مشرع روسي في البرلمان الجورجي.

ولفتت الوكالة إلى أن المشرعين الروس درسوا فرض مزيد من القيود بعد إهانة مذيع تلفزيون جورجي، الرئيس بوتين ووالديه.

وتصاعدت التوترات، الإثنين، بعد أن أطلق مذيع على محطة "روستافي 2" التلفزيونية الموالية للمعارضة في جورجيا مجموعة من الألفاظ النابية عن بوتين ووالديه في بث مباشر.

وندد مسؤولون جورجيون بسرعة بهذه الواقعة، ووصفوها بأنها محاولة أخرى من جانب المعارضة لتعميق الخلاف مع موسكو.

وانتقدت الخارجية الروسية واقعة المذيع التلفزيوني، ووصفتها بأنها دليل على "رهاب الخوف الجامح"، وصاغ بعض المشرعين الروس عقوبات جديدة ضد تبليسي.

وقال رئيس مجلس الدوما (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، إن المشرعين سيطلبون من الحكومة حظر استيراد النبيذ الجورجي والمياه المعدنية ووقف تحويل الأموال من الجورجيين الذين يعيشون في روسيا.

وأضاف فولودين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: "يجب أن يفكروا مرتين قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد الاتحاد الروسي".

واحتشد آلاف المتظاهرين حول البرلمان الجورجي الشهر الماضي، للاحتجاج على ما اعتبروه موقف الحكومة الجورجية "المؤيد لروسيا".