ثروت سويلم يفجر مفاجأة مدوية بشأن مجلس اتحاد الكرة السابق

كشف اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، عن تفاصيل مهام وظيفته عقب استقالة جميع أعضاء الجبلاية.



وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لا أتنصل من عملي مع مجلس اتحاد الكرة السابق، وطالبت أعضاء البرلمان، بصفتي عضوا بلجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بمحاسبة المخطئين بالجبلاية حال توافر أدلة».

وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لا أتنصل من عملي مع مجلس اتحاد الكرة السابق، وطالبت أعضاء البرلمان، بصفتي عضوا بلجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بمحاسبة المخطئين بالجبلاية حال توافر أدلة».