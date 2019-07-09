» محامي بالنقض يكشف فضيحة مدوية لعضو باتحاد الكرة

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أكد طارق محمود، محامي بالنقض، أنه تقدم ببلاغ يتهم اتحاد الكرة، بإهدار والاستيلاء على المال العام، بعد الخروج من مونديال روسيا.
وأضاف محمود خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «اتهمت الجبلاية بإهدار المال العام، حيث حصلت على مليون و350 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، منذ عام ونصف، في إطار مشروع الهدف الذي تقيمه الفيفا لدعم الاتحادات المالية»، مؤكدا أن اتحاد الكرة لم يبدأ بعد في مشروع الهدف، ولم ينفق المبلغ المالي.
وتابع: «أحد القيادات البارزة باتحاد الكرة، أسند عملية نقل الوفود الأفريقية، خلال البطولة إلى شركته السياحية، وهو ما يعد تضارب مصالح».


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