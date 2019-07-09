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بولتون: ترامب لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

عرب وعالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

المصريون ووكالات

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الاثنين، إن إدارة الرئيس ترامب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران.
وشدد بولتون على أن محاولات إيران للالتفاف على العقوبات ودعم النظام السوري غير مقبولة.
وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على إيران لوقف سلوكها العدواني.
وجدد التأكيد على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا بأنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
وأمس الأحد علق ترامب على قرار إيران برفع حد تخصيبها لليورانيوم عما هو مسموح به في الاتفاقية النووية الشاملة بالقول إن «إيران تفعل أمورا سيئة كثيرة».
وشدد أنه على طهران توخي الحذر، مهدداً بتجريدها من مشروعها النووي قائلا: «إيران لن تملك على الإطلاق سلاحا نوويا».

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