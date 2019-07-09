» الأرصاد الجوية تحذر من هذا الأمر الخطير اليوم

09 يوليه 2019 - 12:50 ص

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من الغد، منوهًا إلى أن درجات الحرارة في مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.



وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن درجة الحرارة في مصر لم تتجاوز 39 درجة، ولكن نسبة الرطوبة العالية هي التي تشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة حتى في مناطق الظل.



ولفت إلى أن درجة الحرارة في جنوب البلاد قد تصل إلى 43 درجة بنهاية الأسبوع، مناشدًا المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات مباشرة، وشرب المياه بكثرة طوال اليوم.

