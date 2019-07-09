  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:56 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يطالب بالتشهير بهؤلاء بسبب هذا الأمر

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على فضيحة المنتخب.. هذا ما قاله

رأس تمثال توت عنخ آمون

تطورات مثيرة بأزمة بيع رأس توت عنخ أمون في بريطانيا

10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

معلومة هامة عن سوق العقارات في مصر

فرج عامر

برلماني يطالب بمحاكمة أعضاء اتحاد الكرة بشكل علني

ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة مدوية بشأن مجلس اتحاد الكرة السابق

أرشيفية

«الحمامات البلدى» فى الأرياف تهدد خزان المياه الجوفية

برلمان

منع هؤلاء من الالتحاق بنقابة المحامين

إيمي سالم

ظهور جرئ لفنانة شهيرة بعد طلاقها للمرة الثالثة بأيام

أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار

أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار

بالفيديو..

عمرو أديب يطالب بالتشهير بهؤلاء بسبب هذا الأمر

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الزكام" تتسبب في نسيان العروسة موعد زفافها

#

"أديب": هذا هو السبب الحقيقي لنجاح ثورة 30 يونيو

#

"أديب" يفتح النار مجددًا على "أبو تريكة" بسبب محمد صلاح

#

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة عمرو وردة والمنتخب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بعد إجراء عملية تنقية للبطاقات التموينية، تبين أن هناك 60 ألف مواطن يحصلوا على دعم تمويني وهو يمتلكون سيارات فارهة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن وزارة التموين أن هناك مواطنون يحصلون على التموين وفاتورة الكهرباء لمنازلهم لا تقل عن 1200 جنيه شهريًا، مضيفا: "حاجة تنقط".
وأضاف أن تاريخ مصر في الفشل الاقتصادي له علاقة كبيرة بالهدر، متابعا: "مش من حق حد ياخد التموين ويعطيه لغيره"، مقترحا التشهير بمن يحصل على دعم تمويني وهم لا يستحقون، متابعا: "اكتبوا اسمائهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يكشف سبب بكاءه بعد فضيحة مصر بأمم إفريقيا
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على انتشار هذا الأمر الخطير
» الأرصاد الجوية تحذر من هذا الأمر الخطير اليوم
» تونس تكمل عقد فرق ربع النهائي بأمم إفريقيا
» «من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
» محامي بالنقض يكشف فضيحة مدوية لعضو باتحاد الكرة
» حقيقة تراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة عن الاستقالة
» رئيس مدغشقر وزوجته يخطفان الأضواء بـ"كان 2019"
» جدل كبير بسبب «رفع سن المعاش لـ65»
» واشنطن.. الأمطار تقطع الطرق وتغمر طابقا سفليا بالبيت الأبيض
» فضيحة جنسية لسفير الفاتيكان في فرنسا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة