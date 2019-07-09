» مخرج شهير يعلن تطليق زوجته الفنانة: تسرعنا

09 يوليه 2019 - 06:24 ص

كشف المخرج حازم أيمن زيدان عن تطليق زوجته الفنانة المصرية نهى عابدين منذ عامين.



واعترف الممثل السوري بأن الطلاق تم منذ عامين ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار، وفقا لما ورد في مجلة "لها".



وصرح حازم زيدان بأن نجله أيمن يعيش برفقة والدته نظرا لصغر سنه وأنه يتواصل معه عن طريق الانترنت، مضيفا " كان الأمر مؤلما بالنسبة لي في البداية ولكنني تجاوزته الآن".



جدير بالذكر أن الثنائي أعلنا ارتباطهما في عام 2014، بعد علاقة عاطفية جمعتهما في معهد السينما بمصر، وأسفر زواجهما عن طفل وحيد أطلقا عليه اسم أيمن تيمنا بجده الممثل السوري أيمن زيدان.



وتنتظر نهى عابدين عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي تشارك فيه إلى جانب محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.

