  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:43 ص
بحث متقدم
كورة

محمد صلاح أصيب بمرض في الدم

أجيري

ثروت سويلم يلمح إلى شخصية مدرب المنتخب الجديد

صلاح

تفاصيل خناقة صلاح ووليد سليمان مع عضو اتحاد الكرة

عمرو أديب

عمرو أديب يطالب بالتشهير بهؤلاء بسبب هذا الأمر

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على فضيحة المنتخب.. هذا ما قاله

رأس تمثال توت عنخ آمون

تطورات مثيرة بأزمة بيع رأس توت عنخ أمون في بريطانيا

10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

معلومة هامة عن سوق العقارات في مصر

فرج عامر

برلماني يطالب بمحاكمة أعضاء اتحاد الكرة بشكل علني

ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة مدوية بشأن مجلس اتحاد الكرة السابق

أرشيفية

«الحمامات البلدى» فى الأرياف تهدد خزان المياه الجوفية

مخرج شهير يعلن تطليق زوجته الفنانة: تسرعنا

الصفحة الأخيرة

حازم زيدان
حازم زيدان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"عكاشة" يحرج مخرج برنامجه.. والسبب ميريام فارس

#

حسن يوسف يكشف حقيقة وفاة شمس البارودي

#

منى الغضبان وراء القضبان 45 يوما بسبب الفيديو الاباحي

#

فنان شهير يتقدم ببلاغ ضد زوجته بسبب«صور إباحية»

نهى عابدين

كشف المخرج حازم أيمن زيدان عن تطليق زوجته الفنانة المصرية نهى عابدين منذ عامين.

واعترف الممثل السوري بأن الطلاق تم منذ عامين ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار، وفقا لما ورد في مجلة "لها".

وصرح حازم زيدان بأن نجله أيمن يعيش برفقة والدته نظرا لصغر سنه وأنه يتواصل معه عن طريق الانترنت، مضيفا " كان الأمر مؤلما بالنسبة لي في البداية ولكنني تجاوزته الآن".

جدير بالذكر أن الثنائي أعلنا ارتباطهما في عام 2014، بعد علاقة عاطفية جمعتهما في معهد السينما بمصر، وأسفر زواجهما عن طفل وحيد أطلقا عليه اسم أيمن تيمنا بجده الممثل السوري أيمن زيدان.

وتنتظر نهى عابدين عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي تشارك فيه إلى جانب محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تبكي بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة
» مخرج شهير يعلن تطليق زوجته الفنانة: تسرعنا
» فنان شهير يكشف سبب بكاءه بعد فضيحة مصر بأمم إفريقيا
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على انتشار هذا الأمر الخطير
» الأرصاد الجوية تحذر من هذا الأمر الخطير اليوم
» تونس تكمل عقد فرق ربع النهائي بأمم إفريقيا
» «من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
» محامي بالنقض يكشف فضيحة مدوية لعضو باتحاد الكرة
» حقيقة تراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة عن الاستقالة
» رئيس مدغشقر وزوجته يخطفان الأضواء بـ"كان 2019"
» جدل كبير بسبب «رفع سن المعاش لـ65»

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة