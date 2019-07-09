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فنانة شهيرة تبكي بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة

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مها المصري
مها المصري

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مها المصري

بكت الفنانة مها المصري أثناء حديثها عن عمليات التجميل التي تسببت في تشوه ملامحها خلال الأعوام الماضية.

وقالت في لقاء مع برنامج "مع أو ضد" : "فكرت في اعتزال الفن أكثر من مرة بسبب انتقادات الجمهور التي تعرضت لها بعد تشوه وجهي بسبب عمليات التجميل".

وأضافت: ""كنت اتضايق وأقول غريبة الناس.. مبيحسوش بالواحد بيمر بإيه وده أصلا أمر ملكش علاقة بيه لأنه أمر شخصي".

وتابعت: "اللي بيؤلمني إنهم حصروا تاريخي كله في العمليات الفاشلة دي " .. مضيفة: ""الناس اللي بتكتب بشكل سيء دي ناس مريضة، لأن لازم الواحد يحب اللي حواليه عشان يحب حاله".

و وجهت رسالة للجيل الجديد من الفنانات الشابات، مطالبة إياهن بعدم محاولة تغيير شكلهن أو إجراء عمليات تجميل، بل يجب أن يحببن أشكالهن باختلافها وتنوعها.

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