ليس "تريزيجيه".. أستون فيلا يتفاوض مع لاعب مصري جديد

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استون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة قوية لدى نادي "أستون فيلا" الإنجليزي من أجل ضم المدافع المصري أحمد حجازي.

ونقل موقع "تريبيل فوتبول" عن موقع "بي بي سي سبورت" أن أستون فيلا يرغب في قيادة حجازي لخط دفاعه في الموسم الجديد.

وأشار الموقع إلى أن "دين سميث - المدير الفني للفريق - وخيسوس جارسيا - المدير الرياضي لأستون فيلا - تحركا إلى القاهرة من أجل متابعة مستوى محمود حسن "تريزيجيه" قبل أن يلفت نظرهما حجازي الذي رأوا أنه قدم مستويات مميزة مع منتخب مصر.

الجدير بالذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه، أحمد المحمدي ظهير منتخب مصر، والذي نجح في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

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