برلماني شهير: هذا ما سيفعله البرلمان مع اتحاد الكرة

09 يوليه 2019 - 09:43 ص

هاجم سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقلين، عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية، بهزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.



وقال حساسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة" صدى البلد " ،:" تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، وزير الرياضة، لمحاسبة أعضاء اتحاد الكرة"، مضيفاَ:" ما حدث عنوان لمقولة من أمن العقوبة، أساء الأدب".



وأكد حساسين ، أن مجلس النواب، سيشكل لجنة لفحص جميع أوراق اتحاد الكرة، معقبا :"مصر قدمت حفل افتتاح للبطولة، لم يحدث في روسيا وأمريكا واليابان".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=l1vXxqMS6CI





