تفاصيل العلاقة الغرامية بين الأمير تشارلز ومغنية يهودية

09 يوليه 2019 - 09:47 ص

كشفت المغنية الأمريكية، باربرا سترايسند تفاصيل علاقتها الغرامية مع الأمير تشارلز.

وأضافت المغنية الأمريكية اليهودية التي تبلغ من العمر 70 عامًا أنه كان بينها وبين الأمير تشارلز انجذاب، وعرضت عدة صور وهي تقابل الأمير قائلة: "لو كنت ألعب بشكل صحيح، لكنت سأصبح أول أميرة يهودية".

وفي حديثها عن الأميرة ديانا قالت: "كان البروتوكول بالنسبة لها هو النهوض أولًا، لكنها دفعتني إلى الأعلى، كانت لطيفة جدًا".

وكانت باربرا والأمير تشارلز قد التقيا لأول مرة عام 1974 في مكان تصوير فيلم " ليدي ليدي".

كما التقيا مرة أخرى عام 1994 عندما غنت في فيلم "برنسز تراست" الخيري في ويمبلي أرينا في العاصمة البريطانية.

وقد انتشرت الأنباء في عام 2006 أن هناك علاقة سرية مع تشارلز، ويقال إنهما قضيا وقتا رومانسيا في نوفمبر 1994، بينما كان في رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.