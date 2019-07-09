  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:50 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

قرار تاريخى من السعودية بشأن شبابها.. تعرف عليه

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء

"جمعة": يجوز للمرأة منع الإنجاب خوفًا على جمالها

بيل غيتس

بيل جيتس يفضح أسرار مؤسس آبل: "كان ساحرًا"

لميس

"الحديدي" تكشف سرًا عن جماهير مباراة "فضيحة" المنتخب

بالفيديو.. بدء بيعة بن نايف وبن سلمان فى قصر الحكم

"بن سلمان" يفاجئ "بن نايف" بهذه الرسالة.. ما السبب

تامرأمين

تامر أمين: "إحنا اتخدعنا"

صلاح

"مكة صلاح" تشعل حفل زفاف بسبب "رقصتها"

لا طفل بلا سقف

"نساء وأطفال".. فضيحة جنسية تضرب دولة عربية

كتاب

بن سلمان يستعد لنشر كتابه الأول.. تفاصيل مثيرة

محاولة انتحار جماعي

محاولة لانتحار جماعي بسبب "البطالة" في العقبة

تفاصيل العلاقة الغرامية بين الأمير تشارلز ومغنية يهودية

عرب وعالم

المغنية
المغنية

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات

#

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

#

سر استدعاء العاهل السعودي "بشار" إلى الرياض

المغرب،

طنجة

لا طفل بلا سقف

كشفت المغنية الأمريكية، باربرا سترايسند تفاصيل علاقتها الغرامية مع الأمير تشارلز.

وأضافت المغنية الأمريكية اليهودية التي تبلغ من العمر 70 عامًا أنه كان بينها وبين الأمير تشارلز انجذاب، وعرضت عدة صور وهي تقابل الأمير قائلة: "لو كنت ألعب بشكل صحيح، لكنت سأصبح أول أميرة يهودية".

وفي حديثها عن الأميرة ديانا قالت: "كان البروتوكول بالنسبة لها هو النهوض أولًا، لكنها دفعتني إلى الأعلى، كانت لطيفة جدًا".

وكانت باربرا والأمير تشارلز قد التقيا لأول مرة عام 1974 في مكان تصوير فيلم " ليدي ليدي".

كما التقيا مرة أخرى عام 1994 عندما غنت في فيلم "برنسز تراست" الخيري في ويمبلي أرينا في العاصمة البريطانية.

وقد انتشرت الأنباء في عام 2006 أن هناك علاقة سرية مع تشارلز، ويقال إنهما قضيا وقتا رومانسيا في نوفمبر 1994، بينما كان في رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل برقصات جريئة
» شريف مدكور يدعو على "الشيوخ" بسبب تابوت امرأة مسيحية
» سر حضور أبو ريدة لمباراة تونس وغانا رغم استقالته من اتحاد الكرة
» بعد 4 سنوات .. فنان شهير يكشف حقيقة فبركة مقلبه مع رامز جلال
» فنانة شهيرة بعد إصابتها بمرض مفاجيء: يارب اديني الصحة عشان ولادي
» فنانة شهيرة تبكي بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة
» مخرج شهير يعلن تطليق زوجته الفنانة: تسرعنا
» فنان شهير يكشف سبب بكاءه بعد فضيحة مصر بأمم إفريقيا
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على انتشار هذا الأمر الخطير
» الأرصاد الجوية تحذر من هذا الأمر الخطير اليوم
» تونس تكمل عقد فرق ربع النهائي بأمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة