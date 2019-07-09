الرى عن غرق عائمة جولدز جيم: "مش مسئوليتنا"

09 يوليه 2019 - 09:52 ص

علق المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، على غرق العائمة "جولدز جيم" كاشفا السبب الرئيسي وراء حدوث الغرق.



وقال "السباعي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن "المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، أنه خلال المتابعة الدورية للوزارة خلال الفترة الماضية وجدت ميل في إحدى العائمات.



وأوضح "السباعي"، أن عائمة "جولدز جيم" حصلت على تراخيص لعام 2015 وانتهت في 2016، مشيرًا إلى أن صاحب تلك العائمة قام بتأجير الدور الأرضي للشركة الوطنية العربية، فقامت الأخيرة بأعمال صيانة للأرضيات ما أدي إلي حدوث كسر في قاع العائمة.



وأضاف "السباعي" أن الوزارة أصدرت قرار إزالة للعوامة نتيجة عدم تجديد الترخيص، لافتًا إلى أن الوزارة مسئولة عن المرسي فقط وليس إدارة العائمة، معقبًا: "غرق جولدز جيم مش مسئوليتنا إحنا مسئولين عن المرسي".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=yZoOYO-Przk

