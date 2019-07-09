تامر أمين: "إحنا اتخدعنا"

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منتخب مصر

النهار



طالب الإعلامي تامر أمين جماهير الكرة في مصر بعدم الحزن بشكل مبالغ فيه على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية، قائلا: لازم نعرف إن اللي حصل دا عدل ربنا" .

 وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" ،قائلا : "اللي يزعل يزعل ،المهم أني مقتنع إن دا الصح، منتخب مصر كان في البطولة دي خدعة وتصدره للمجموعة ونظافة شباكه كانت خدعة لأننا لا نستحق ذلك، معقبا :" إحنا اتخدعنا".


 وتابع الإعلامي قائلا ،: "ساندنا الفريق حتى لا نحبط اللاعبين ودعونا لهم وحضرت الجماهير بعشرات الآلاف وأظهروا وجه مصر الحضاري ،لكن اللعيبة خذلونا وكسفونا".

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