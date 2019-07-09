"الحديدي" تكشف سرًا عن جماهير مباراة "فضيحة" المنتخب

09 يوليه 2019 - 10:20 ص

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن أن الجماهير التي حضرت مباراة المنتخب الوطني مع جنوب أفريقيا والتي أطاحت بمصر من البطولة الأفريقية لم تكن جماهير كرة القدم المتعارف عليها.

وتابعت بـ"تغريدة" لها علي حسابها الخاص بـ"تويتر" بقولها: "الملاحظة التي أوردها كل خبراء الكرة أن الموجودين في استاد القاهرة لم يكونوا جمهور الكرة المعتاد، الذي يستطيع بتشجيعه وهديره أن يوقظ الفريق من سباته، وأن ينقل لهم الحماسة المطلوبة".

وأضافت: "لا أعنى أن الجمهور الموجود لم يكن مؤازرًا، لكن جمهور الكرة الحقيقي لم يتمكن من شراء التذاكر مرتفعة الثمن".

وتباينت ردود الأفعال حول تغريدة "الحديدي" حيث علقت عواطف السيد بقولها: "أنسى الألتراس تانى.. بتحبوا المصائب علشان تاكلوا بيها عيش".

فيما اعترض آخر بقوله: "لما تكوني إعلامية، وتكتبي هذا الكلام عقب خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا، وتقولي-"عزل"-الجمهور عن الملاعب-في حين أن المدرجات كانت مملوءة على آخرها بجمهور المصريين في كل مبارياتهم- يبقى كده انتي بتهدمي في بلدك-وكلامك مغلف بأمور أخرى!

في الوقت الذي وجه إليها آخر رسالة بقوله: "خلي بالك الكلام ده بيضايق ناس والله اعرف ناس كتير وأنا أولهم بتموت في الكورة بس أروح ماتش ولا أكل عيالي يومين".

فيما رد عليه بقولها: "معاك حق".